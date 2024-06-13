Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 04-11 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 12 bin 781 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 196 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 69 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 49 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 19 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 18 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 14 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak, 7 araca-sürücüye makas atmak, 5 araca-sürücüye abartı egzoz, 4 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 2 araca-sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, maddelerinden işlem yapılırken, 32 araç ise trafikten men edildi.