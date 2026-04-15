Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen iki tır, güvenlik güçlerinin radarına takıldı. Narkotik ekiplerinin yürüttüğü hem fiziksel hem de teknik takip sonucunda durdurulan tırlarda yapılan detaylı aramalarda 126 kilogram skunk, 85 kilogram toz esrar olmak üzere toplamda 211 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Sınır hattında uyuşturucu trafiğine geçit vermeyen Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu büyük yakalamayla birlikte bölgedeki uyuşturucu sevkiyatına ağır bir darbe indirmiş oldu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.