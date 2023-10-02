Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane ve askeri personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Türkiye’de 4 ilde düzenli olarak yapılan bu eğitimlerin bir de Van’da yapıldığını belirtti. İl Müdürü Tosun, eğitimlerle sahada aktif olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilk müdahale için gerekli tecrübeyi aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlıkta ilk müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise doğru müdahaleyle hayata tutunmanın arttığını söyledi. Sarıkaya, sahadaki tüm personelin bu eğitimi alması gerektiği temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmanın ardından program İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı’nın sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: İha