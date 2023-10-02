WanHaber - ÖZEL
Van Beşyol Vali Mithat Bey Mahallesi Hastane Bulvarı'nda görülen şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi.
AK Parti İl Başkanlığı yakınlarında görülen şüpheli çanta, vatandaşlar tarafından polise bildirildi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede çanta kontrollü şekilde patlatıldı.
Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı.
Söz konusu şüpheli çanta patlatıldıktan sonra, kontrol edilen çantanın içinde kıyafet olduğu belirlendi.
Haber: Mehmet Salih Giyci / Fatma Öztürk