Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı doğal gaz piyasası sektör raporuna göre Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketine bağlı abone sayısı, 2024 sonu itibari ile 157 bin 382 olarak açıklandı.

Van’daki doğal gaz abone sayısı 157 bin 382 olarak açıklanırken aynı zamanda Van’daki doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 7 bin 966 olarak bildirildi.

TÜRKİYE GENELİ

EPDK’nın açıkladığı rapora göre; Türkiye’de bulunan toplam doğal gaz abone sayısı 21 milyon 65 bin 603 kişi oldu.

Aynı zamanda EPDK tarafından açıklanan istatistiklerde 2024 yılı son verilerine göre Türkiye’de doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 811 bin 314 olarak kayıtlarda yer aldı.

Türkiye’de geçtiğimiz yılın verilerine göre en fazla abone sayısına sahip il 5 milyon 551 bin 495 ile İstanbul olurken, en az doğal gaz abone sayısına sahip il ise 11 bin 312 ile Ardahan oldu.