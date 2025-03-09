Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce açıklanan istatistiklere göre 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’ye gelen kişi sayısı 62 milyon 269 bin 890 olarak kayıtlara geçerken, aynı dönemde Van’a gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 718 bin 657 oldu.

Aynı dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü’nce açıklanan ve Türkiye İstatistiktik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan geçici sınır verilerine göre; 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının en yüksek olduğu dönem ise 8 milyon 428 bin 721 ile Temmuz ayı oldu.

Ocak - Aralık döneminde Van’ı ziyaret eden yabancı sayısının en yüksek olduğu dönem ise 98 bin 643 kişi ile Eylül ayı oldu.

2024 yılında yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 35,31 ile ilk sırada yer aldı.

Yine 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında Van yüzde 1,37 ile 8. sırada yer aldı.

2024 yılında Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Sınır Kapılarının Bağlı Olduğu İllere ve Taşıt Araçlarına Göre Dağılımında Van’a hava yolu ile gelen yabancı sayısı 8 olurken, demir yolu ile gelen kişi sayısı 101, kara yolu ile gelen kişi sayısı 718 bin 548 olarak kayıtlara geçti.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şu şekilde oldu;

İstanbul 18 milyon 582 bin 322 yüzde (35,31), Antalya 15 milyon 902 bin 862 (yüzde 30,22), Edirne 4 milyon 834 bin 945 (9,19), Muğla 3 milyon 660 bin 450 (6,96), İzmir 1 milyon 719 bin 524 (3,27), Artvin 1 milyon 610 bin 261 (3,06), Aydın 791 bin 948 (1,50), Van 718 bin 657 (1,37).