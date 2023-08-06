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Van ve Türkiye genelinde Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu başladı.

75 soru için 120 dakika

Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan oturum kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenliği testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı. 2023-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.

Diğer oturum öğleden sonra

ÖABT'nin öğleden sonra yapılacak İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

Adaylar sınav sonrası sonuçları bekleyecek.

WanHaber / Arif Karakaş