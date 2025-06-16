Van’da, bu yıl ikincisi düzenlenen Çocuk Edebiyatı Fuarı, Bedesten Çarşısı’nda bugün başladı. “Bu Tatilde Bir Kitap da Sen Oku!” temasıyla çocuklara ve gençlere okumayı sevdirmeyi hedefleyen fuar, 18 Haziran’a kadar devam edecek.

Geçtiğimiz yıl Van İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde düzenlenen 1’inci Çocuk Edebiyatı Fuarı’nın ardından bu yıl ikincisi açık havada düzenlendi. Fuarda, çocuklara ve gençlere geleneksel sanatların tanıtılması da amaçlanıyor.

Van Valiliği, Van Büyük Şehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÖMER birimi, VANYAŞAD ve Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleşen fuarda aynı zamanda söyleşi ve imza günü etkinlikleri de düzenlenecek.

ABDURRAHMAN ŞAHİN: AMACIMIZ KÜLTÜREL HAFIZAYI CANLI TUTMAK

Fuarın açılış programında konuşan Van İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, “Geçen yıl düzenlediğimiz Çocuk Edebiyatı Fuarı’nı bu yıl tekrar gerçekleştirdik. Yazar ve Şairler Derneği Başkanı Zeki Taştan’ın önerisiyle bu fuarı yeniden düzenledik. Van Büyükşehir Belediyesi fuarı destekledi. Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz Van Yerel Kitap Fuarı büyük ilgi gördü. Bugün de Çocuk Kitap Fuarı’nın açılışını yaptık. Amacımız kültürel hafızayı canlı tutmak ve yerel yazar ile şairlerimizin eserlerini görünür kılmak. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

ZEKİ TAŞTAN: AMACIMIZ, ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ ÖZEL HİSSETMELERİ

Çocukların bu etkinliklerle beraber kendilerini daha özel hissetmelerini amaçladıklarını ifade eden VANYAŞAD Başkanı ve Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilcisi Prof. Dr. Zeki Taştan, “İki gün önce Van 2. Kitap Fuarı'nı düzenledik ve güzel bir ilgi gördü. Ancak çocuk edebiyatını yetişkin fuarlarından ayrı tuttuk, çünkü büyük fuarlarda çocuklara özel alanlar yeterince ayrılmıyor. Geçen yıl Vali Dr. Ozan Balcı’nın önerisiyle Çocuk Edebiyatı Fuarı’nı düzenledik ve ulusal çapta değerli katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Amacımız, çocukların kendilerine hitap eden yazarlarla buluşarak özel hissetmeleri ve sinerji yaratmaları. Geçen yıl bu konuda çok güzel sonuçlar aldık. Bu yıl da çocuk edebiyatını ayrı bir fuar olarak düzenledik.” dedi.

“AĞRI VE BATMAN’DAN KATILAN YAZARLAR VAR”

Van’da çocuk edebiyatı yazar sayısının her yıl artış gösterdiğine dikkat çeken Taştan, “Geçen yıl Van’daki çocuk edebiyatı yazarlarının sayısı 5’i geçmezken, bu yıl 20’yi aştı. Bu, fuarın yazarlar ve düşünürler üzerindeki etkisinin bir yansıması. Geleneksel olarak devam ederse, önümüzdeki yıl bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Bu yıl Ağrı ve Batman’dan yeni katılan çocuk edebiyatı yazarlarımız var, onların heyecanını paylaşıyoruz. Çocuk Edebiyatı Fuarı’nın tek amacı, bir çocuğun bile okumaya alışması. Bir çocuğun bu fuar sayesinde kitaplarla bağ kurması bizim için büyük bir kazanç. Kitapların bulaşıcı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Vanlı Yazar Ahmet Zahiroğlu ise, “Bu yıl 2.si düzenlenen fuara katılım sağladık. Bu tür fuarların düzenlenmesi Van adına, özellikle genç yazarlar adına gurur verici. Fuarımız 3 gün açık olacak. Tüm kitapseverleri fuara bekliyoruz.” diye kaydetti.

Açılışı gerçekleştirilen fuara, Van İl Kültür Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, VANYAŞAD Başkanı ve Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilcisi Prof. Dr. Zeki Taştan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Ağrı ve Batman’dan yazar ve şairler, Vanlı yazarlar ve çok sayıda çocuk ve genç katılım sağladı.