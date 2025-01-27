Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca “Narkotik Suçları” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 13 olayda 13 şahıs yakalanmıştır.

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Yapılan aramalarda 111 kilo 807 gram metamfetamin, 69 kilo 550 gram eroin, 157 adet sentetik ecza hap ve 1 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Kaynak: İHA