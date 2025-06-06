Van’da geleneksel hale gelen toplu kurban kesimi organizasyonunun bu yıl 19’uncusu Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlendi. Etkinlik, dernek üye ve gönüllülerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla sabahın erken saatlerinde başladı.

Hijyenik koşullarda ve uzman kasaplar eşliğinde yapılan kesimler, tekbir ve salavatlar eşliğinde gerçekleştirildi. Kesimin ardından gönüllüler tarafından parçalanan kurban etleri özenle paketlenerek, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlandı.

Organizasyon hakkında bilgi veren Van Umut Kervanı Derneği Başkanı Sedat Vatan, hazırlıklara bir ay öncesinden başladıklarını belirterek, “Vekalet sahibi hayırseverlerimize tek tek ulaşarak çalışmalarımızı anlattık. Kendilerinden aldığımız vekaletlerle, kurban organizasyonumuz kapsamında mağdur ailelere destek sunmak için söz aldık. Allah nasip etti, Kurban Bayramı’nın birinci gününde 13 büyükbaş kurbanlık kestik. Elde edilen etleri de ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız” dedi.

Başkan Vatan, destek sunan tüm hayırseverlere teşekkür ederek organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.