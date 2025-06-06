Van’da Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi. Edremit ilçesinde bulunan Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlandı.

Bayramlaşma programına Van Valisi Ozan Balcı’nın yanı sıra, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu da katıldı. Programda vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Vali Balcı, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı’nın toplumsal dayanışmayı artıran özel günlerden biri olduğunu vurguladı. Bayramların, kırgınlıkların unutulup sevgi ve hoşgörünün ön plana çıktığı zamanlar olduğunu belirten Balcı, tüm Van halkının bayramını kutladı.

Programda misafirlere çeşitli ikramlar sunulurken, samimi sohbetler ve bayramlaşmalarla sıcak bir atmosfer oluştu.