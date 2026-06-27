Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Van’da düzenlenecek FotoMaraton Van, amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık şekilde gerçekleştirilecek. Etkinlikte katılımcılar, belirlenen süre içerisinde Van genelinde fotoğraf çekimi yapacak.

FotoMaraton Van, klasik fotoğraf yarışmalarından farklı olarak belirli bir zaman dilimi içinde ve eş zamanlı bir organizasyon akışıyla gerçekleştirilecek. Katılımcılara etkinlik başlangıcında belirlenen ve anlık olarak açıklanan temalar verilecek.

Fotoğrafçılar, verilen temalar doğrultusunda Van’ın farklı noktalarına dağılarak çekim yapacak. Süreç boyunca şehir genelinde belirlenen kontrol noktalarında buluşmalar gerçekleştirilecek ve katılımcılar etkinlik akışını bu noktalar üzerinden sürdürecek. Çekilen fotoğraflar üzerinde herhangi bir dijital müdahale yapılmayacak ve eserlerin aynı gün içerisinde dijital platformlara yüklenmesi gerekecek. Etkinlik sonunda, toplanan fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilecek. Seçilen eserler ödüllendirilecek ve jüri tarafından belirlenen çalışmalar festival kapsamında sergilenecek.

Etkinlik sonunda jüri tarafından seçilen fotoğraflar ödüllendirilecek ve belirlenen eserler festival kapsamında sergilenecek. FotoMaraton Van, 11 Temmuz 2026 tarihinde Van Kent Meydanı’nda saat 10.00–12.00 arasında gerçekleştirilecek.