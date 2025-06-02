Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 105 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 28 adet cep telefonu, 17 adet akü ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 4 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 545 şahıs yakalanmış, 365 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 110 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: iha