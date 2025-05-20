Van’da bugün öğlen 13.15 dolaylarında silahlı bir olay yaşandı. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önündeki millet bahçesinde yaşanan olayda bir kişi omuz ve karın bölgesinden silahla vuruldu. Olaya polis anında müdahale ederken, yaralı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Van Ağız ve Diş Sağlığı hastanesi yanındaki millet bahçesinde bugün saat 13.15 sularında bir kişi silahla vuruldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, silahla omuz ve karnından isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Van’ın İpekyolu ilçesi Beşyol Caddesi Millet Bahçesi’nde saat 13.15 civarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, henüz bilinmeyen bir nedenden kaynaklı silahlı olay gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla 5 el ateş ederek bir kişiyi vurdu ardından olay yerinden kaçtı.

Kurşunlardan ikisi omzuna, biri ise karın boşluğuna isabet ettiği belirtilen yaralı için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurma çalışmaları gerçekleştirdi. Kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.