Fevzi Geyik Ortaokulu öğrencileri, sadece akademik alanda değil; sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde de önemli dereceler elde etti. Karşıyaka Mahallesi’nde yer alan okul, yıllardır süregelen başarı grafiğini bu yıl da sürdürerek Van’ın gururu oldu. 11 farklı branşta il birinciliği elde eden okul, bölge yarışmalarında da birçok kategoride birincilik kazandı.

Okul yönetimi, anaokulundan itibaren öğrencilerin yeteneklerini gözlemleyerek onlara doğru alanlarda rehberlik sağlıyor. Bu doğrultuda, halk oyunları, ragbi, judo, jimnastik ve futbol gibi birçok branşta öğrenciler çeşitli dereceler elde etti. Fevzi Çakmak Ortaokulu, Van’ı 8 ayrı branşta Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Konuya ilişkin konuşan Okul Müdürü Mahmut Kipici, başarıların tesadüf olmadığını belirtti. Okul Müdürü Kipici, "Bakanlığımızın hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğrencilerimizin entelektüel ve ahlaki gelişimlerinin yanında sportif kabiliyetlerini de önemsiyoruz. Okulumuzda öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda rehberlik edilerek, sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri için çalışıyoruz" dedi.

Yıllardır aynı okulda görev yapmanın verdiği bağlılıkla okulun bir aile ortamına dönüştüğünü dile getiren Kipici, "Beden eğitimi öğretmeni olarak başladığım bu okulda şimdi müdürlük görevini sürdürüyorum. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte bir bütünüz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da özellikle spor dalında okulumuz yine başarılara imza attı.

Öğrencilerimiz 18-30 Mayıs tarihleri arasında Liseli Erkekler ve Yıldız Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği için Çorum’a, Yıldız ve Küçükler Kız-Erkek Kriket Türkiye Birinciliği için Denizli’ye, Judo Türkiye Birinciliği için Erzurum’a, Artistik Jimnastik Türkiye Finalleri için Gümüşhane’ye hareket ediyor. Bu başarıda emeği geçen başta beden eğitimi öğretmenlerimiz Cennet Erdoğan, Mesut Malgaca ve Barış Yıldız olmak üzere tüm branş öğretmenlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.