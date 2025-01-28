Şu ana kadar kar yağışının beklenen oranda olmadığı Van'da kurak bir yaz endişesi dillendirilmeye başlanırken kar için umutlar Şubat ayına bağlandı. Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahminlerine göre Van’da kar yağışı beklenmiyor.
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi öngörülüyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji Van ve bölge illeri için buzlanma ve don olayını yineleyerek; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” paylaşımı yaptı.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Bir paylaşım da çığ tehlikesi için yapıldı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
İpekyolu:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Pus
01 Şubat Cumartesi: Pus
Tuşba:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Pus
01 Şubat Cumartesi: Pus
Edremit:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Pus
01 Şubat Cumartesi: Pus
Bahçesaray:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Az bulutlu
01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu
Başkale:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Az bulutlu
01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu
Çaldıran:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Az bulutlu
01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu
Çatak:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Az bulutlu
01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu
Erciş:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Az bulutlu
01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu
Gevaş:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Az bulutlu
01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu
Gürpınar:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Az bulutlu
01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu
Muradiye:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Az bulutlu
01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu
Özalp:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Az bulutlu
01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu
Saray:
28 Ocak Salı: Az bulutlu
29 Ocak Çarşamba: Pus
30 Ocak Perşembe: Sisli
31 Ocak Cuma: Az bulutlu
01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu