Şu ana kadar kar yağışının beklenen oranda olmadığı Van'da kurak bir yaz endişesi dillendirilmeye başlanırken kar için umutlar Şubat ayına bağlandı. Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahminlerine göre Van’da kar yağışı beklenmiyor.

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Van ve bölge illeri için buzlanma ve don olayını yineleyerek; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” paylaşımı yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bir paylaşım da çığ tehlikesi için yapıldı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İpekyolu:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Pus

01 Şubat Cumartesi: Pus

Tuşba:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Pus

01 Şubat Cumartesi: Pus

Edremit:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Pus

01 Şubat Cumartesi: Pus

Bahçesaray:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Az bulutlu

01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu

Başkale:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Az bulutlu

01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu

Çaldıran:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Az bulutlu

01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu

Çatak:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Az bulutlu

01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu

Erciş:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Az bulutlu

01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu

Gevaş:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Az bulutlu

01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu

Gürpınar:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Az bulutlu

01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu

Muradiye:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Az bulutlu

01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu

Özalp:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Az bulutlu

01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu

Saray:

28 Ocak Salı: Az bulutlu

29 Ocak Çarşamba: Pus

30 Ocak Perşembe: Sisli

31 Ocak Cuma: Az bulutlu

01 Şubat Cumartesi: Az bulutlu