Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illeri ile ilgili tahmini hava durumu verilerini paylaştı. Verilere göre Van merkez ilçeler hariç diğer ilçelerde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği kaydedilirken, yağışların Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı şekilde olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli(50-70km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

Van genelinde kar yağışı ise yarın bekleniyor. Tahminlere göre yarın ve sonraki gün Van genelinde kar yağışı görülecek.

UYARILAR

Meteoroloji Van ve bölge illeri için şu uyarıları sıraladı;

BUZLANMA VE DON UYARISI

“Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

“Bölgemizde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esen rüzgarın Van, Bitlis ve Hakkari illerinde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara(ulaşımda aksama, çatı uçması saba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

“Bölgemizde devam eden yağışların Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”