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Wanhaber / Ramazan Çetin

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van’da Pazar günü yağış bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahminine göre Pazar günü Van’ın bir çok ilçesinde yer yer sağanak yağış beklentisi var.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre 20 Ağustos Pazar günü; Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Pazar gününe kadar Van merkez ve diğer ilçelerde hava sıcaklıkları 27 derece ile 36 derece arasında değişkenlik gösterecek. Pazar gününe kadar hava parçalı bulutlu olacak.