Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 10’uncu ayağı bu yıl Van’da gerçekleştirilecek. 2024 yılında ilk kez Van’ın da dahil edildiği festival, geçtiğimiz yıl 12-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenirken, yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü bu yıl 11-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye’nin en büyük festivali olarak bilinen Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek konserlerde, birçok ünlü ismin Vanlılarla buluşması bekleniyor.

Etkinlik kapsamında bir hafta boyunca Van’da hem ulusal hem de yerel sanatçılar sahne alacak. Ayrıca her yaş grubuna uygun çeşitli etkinlik ve aktiviteler de festival kapsamında yer alacak. Konserlerden yarışmalara, çocuk etkinliklerinden sergilere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festival, Van’ı sanat ve eğlenceyle buluşturacak.

11 Temmuz’da çeşitli programlarla açılışı yapılacak festival, 19 Temmuz’a kadar her akşam saat 21.00’de Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda düzenlenecek konserlerle devam edecek.

VAN’A GELECEK OLAN SANATÇILAR

Bu kapsamda festivalin ilk günü Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda Buray sahne alacak. 12 Temmuz’da Haluk Levent, 13 Temmuz’da Sefo, 14 Temmuz’da ise Simge konser verecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle konser düzenlenmezken, festival 16 Temmuz’da Fatma Turgut’un konseriyle devam edecek. 17 Temmuz’da Murat Boz, 18 Temmuz’da Sagopa Kajmer konserde Vanlılarla buluşacak. Festivalin son günü olan 19 Temmuz’da ise Bayhan sahne alacak.