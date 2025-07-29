Van Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik hizmetlerinde kullanılan araç filosunu daha güçlü ve nitelikli hale getiren Van Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu çözümlerle temizlik çalışmalarını bir adım daha ileri taşıdı.

Bu kapsamda belediye kaynakları ile alınan ve yüzde yüz yerli olan 2 vakumlu süpürge aracı ilk mesaisine Erek Dağı Caddesi'nde başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde kent genelindeki 72 ana arterde hizmet verecek olan araçlar, kaldırım ve yaya yolu temizliği başta olmak üzere cadde, park ve bulvar gibi alanlarda daha profesyonel, hızlı ve güvenli bir temizlik hizmeti sunacak.

Yeni araçlar; hidrostatik yürüyüşlü, kamera monitör sistemi, güçlü vakum, dar alanlarda çalışabilme, çöp konteynerine boşaltabilme, yüksek basınçlı yıkama ve 4 teker manevra yetenekleri ile ön plana çıkıyor.

Daha yaşanabilir ve temiz bir Van için çalışan Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 10 adet çift kabin, 8 süpürge aracı ve 4 arazöz olmak üzere 22 araç ve 180 personel ile 72 ana arterde temizlik hizmeti yürütüyor.

Ayrıca alım aşamasında olan 5 adet butik çöp toplama aracının da yakın zamanda belediyenin temizlik filosuna katılacağı bildirildi.