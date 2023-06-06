WanHaber - ÖZEL

Çok sayıda adayın başvuru yaptığı Van YYÜ Rektörlüğü için atama gerçekleştirildi. Rektörlüğe, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnamede; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hamdullah Şevli atanmıştır” denildi.

“ÜNİVERSİTEMİZİ ÇOK DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ”

Yeniden aynı üniversiteye rektör olarak atandığını duyuran Prof. Dr. Hamdullah Şevli, verdiği ilk mesajında; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanmış bulunmaktayım. Güvenlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarımı arz ediyorum. Desteklerinden dolayı kıymetli YÖK üyelerine, dört yıl boyunca özveriyle çalıştığımız mesai arkadaşlarıma ve tüm dostlarıma teşekkür ederim. İnşallah birlikte başlattığımız güzel çalışmaları devam ettirerek Üniversitemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Allah mahcup etmesin” dedi.

Prof. Dr. Şevli, ilk olarak 25 Nisan 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine rektör olarak atanmıştı. Vanlı olan Şevli’nin bu dönem 2. Rektörlük dönemi olacak.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 13 üniversiteye rektör ataması yapılmış oldu.

Haber: Umut Tarhan