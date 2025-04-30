Geçtiğimiz hafta, Van Valisi Ozan Balcı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti MKYK Üyesi Zahir Soğanda, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Daire Başkanlığı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, üniversite hastanesinin fiziki koşullarını iyileştirme ve Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yeni bir hastane binası inşa etme ihtiyacı ele alındı.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Daire Başkanlığı ile yaptıkları görüşmelerde, üniversite hastanesinin yetersiz fiziki koşullarını ve acil yeni bina ihtiyacını vurguladıklarını belirtti.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, üniversite hastanesinin fiziki şartlarını iyileştirmek ve Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yeni bir bina ihtiyacını Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Daire Başkanlığına ilettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Karaman, “Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Daire Başkanlığına gittik. Üniversite hastanemizin fiziki koşullarını iyileştirmek, hasta memnuniyetini artırmak ve Sağlık Bakanlığı standartlarında kaliteli hizmet sunabilmek için, daha önce ek bina olarak inşa edilmiş olan mevcut binayı, deprem nedeniyle yıkım kararı verilen ana bina yerine ana bina olarak kullanmaya başladık. Ancak, Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yeni bir binaya ihtiyaç olduğunu vurguladık. Gerekli incelemelerin ardından, 2026 yılı içinde sağlık standartlarına uygun yeni bir hastane inşa edilecek. Sunduğumuz raporlar incelendiğinde, sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve hasta memnuniyetini artırmak için yeni bir tesisin gerekliliği anlaşıldı.” ifadelerini kullandı.

“YENİ HASTANE KAPSAMLI VE DONANIMLI BİRİMLER İÇERECEK”

2026 yılında yapımına başlanması planlanan yeni hastanenin, mevcut hastanenin en az iki katı büyüklüğünde olacağını belirten Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, şunları söyledi: “Yeni hastane, ameliyathaneler, servisler ve yoğun bakım üniteleri gibi kapsamlı ve donanımlı birimler içerecek. Mevcut hastanemizin en az iki katı büyüklüğünde planlanıyor. Fiziki şartların iyileşmesiyle hizmet kalitesi artacak. Üniversite hastanemizin koşullarının daha iyi hale gelmesi, zengin öğretim görevlisi kadromuzu da teşvik ederek bölgede sürekli ikamet etmelerini sağlayacak.”

YENİ TEDAVİ MERKEZLERİ AÇILACAK

Yeni hastanenin yapılmasıyla beraber yeni tanı ve tedavi merkezlerinin de açılacağını ifade eden Başhekim Prof. Dr. Karaman, “Fiziki yetersizlikler nedeniyle açamadığımız bazı hizmetlerin önü açılacak. Örneğin, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi ve Organ Nakli Merkezini açacağız.

Bunun yanı sıra bölgede çok sayıda Multiple Skleroz (MS) hastasına hizmet veren hastanemizde, ulusal düzeyde uzman hocalarımız bulunuyor. Yeni binayla MS Tanı ve Tedavi Merkezi ile Hemofili Tanı ve Tedavi Merkezlerimizde de olanaklar daha iyi olacak.” diye konuştu.

VAN DAHİL 8 İLE HİZMET VERİYOR

Mevcut binanın ihtiyaçları karşılamadığını vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, yeni binanın kapasiteyi artırarak bu talepleri karşılayacağını söyledi. Karaman, “Onkoloji alanında da çok sayıda öğretim üyemiz olmasına rağmen, fiziki şartların yetersizliği nedeniyle hasta kabulü ve yatışlarda sorunlar yaşanıyor. Toplam 26 onkoloji yatağımız var; bu sayıyı artırarak daha kaliteli hizmet sunacağız. Genel cerrahi alanında bölgenin en iyi kliniklerinden biriyiz, ancak sadece 32 yatağımız mevcut. Yoğun bakım ünitelerinde de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Iğdır illerinden Sağlık Bakanlığı sevk zinciri kapsamında hasta kabul eden tek 3. basamak üniversite hastanesiyiz. Ayrıca Şırnak ve Siirt’ten de hastalarımız geliyor. Yeni bina, mevcut kapasiteyi iyileştirerek bu talepleri karşılamayı mümkün kılacak.” şeklinde konuştu.

YATAK KAPASİTESİ 800’E ULAŞACAK

Yeni hastane ile yatak kapasitesinin 800’e ulaşacağını belirten Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, şunları söyledi:

“Mevcut hastanemiz 50 bin metrekarede hizmet veren bir hastane kompleksi, yatak sayısına baktığımızda ise 662 yatağımız var. Yeni binamız çok daha ferah olacak ve ortalama 500 yatak kapasitesi olacak, sonrasında şartları iyileştirmek için şu anki mevcut hastaneyi de 300 yatağa indirmeyi planlıyoruz.”