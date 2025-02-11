Van YYÜ, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında eğitim gören ve belirlenen şartları sağlayan öğrencilere nakdi burs desteği vereceğini duyurdu.

Üniversitenin resmi web sitesinden yapılan duyuruda, “Burs Koordinatörlüğümüz tarafından, 2024-2025 Eğitim–Öğretim yılında üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize nakdi burs desteği başlamıştır. Üniversitemizin web adresinde (www.yyu.edu.tr) yer alan “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Burs Koordinatörlüğü” bölümünden giriş yapılarak burs başvuru formu doldurulup 17.02.2025 tarihi mesai bitimine kadar Formda belirtilen şartları sağlayan öğrencilerin gerekli evraklarla birlikte bağlı bulundukları birimlerin sekreterliğine başvuru yapmaları gerekmektedir.” denildi.