Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye ziyarette bulunan İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, VASKİ Müdürü Ülker Cem Kaplan ve Van İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş, rektörlük makamında gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Rektör Şevli ile birlikte Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni gezdiler.

Zeve Kampüsünde bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan ve yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerinde kurulan bahçe, Türkiye’nin çeşitlilik bazında en büyük üçüncü bahçesi olmakla birlikte 120 soğanlı-yumru ve 180 tek yıllık ve çok yıllık aromatik olmak üzere toplamda 300 bitkiye ev sahipliği yapıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, VASKİ Müdürü Ülker Cem Kaplan, Van İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ile birlikte Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni gezerek incelemelerde bulundular.

Rektör Şevli, Van YYÜ kampüsünde yer alan bahçenin, şehrin ve ülkenin tarımsal üretimine ve bilimsel üretkenliğine örnek gösterilecek bir çalışmanın eseri olduğunu belirtirken, kendilerine eşlik eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk’ten de gerekli bilgileri aldı.

Tunçtürk, Rektör Şevli ve beraberindekileri bahçe ile ilgili bilgilendirirken bahçenin geofit ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği bölüm olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu tarımsal üretimde alternatif ürün azlığından dolayı tıbbi ve aromatik bitkilerin alternatif bitkiler olarak anılmasına katkı sağlamak adına ekonomik değeri olan bitkilerin bu bölgede tanıtımını ve yetiştiriciliğini yapmakta olduklarını da vurguladı.

Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi “II. Gezi ve Fotoğraf Günleri” kapsamında 10-30 Temmuz tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

van bölge gazetesi