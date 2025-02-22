MedyaLab Prof. Dr. Cengiz Andiç Salonu’nda gerçekleştirilen özel geceye, üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra birçok öğrenci de katılarak Ramazan Mert’i anlamlı gecede yalnız bırakmadı.

Gecenin açılışında, Ramazan Mert’in meslek hayatına ve anılarına dair hazırlanan duygu dolu bir slayt gösterisi sunuldu. Ardından, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı hocaları ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarı hocalarından oluşan saz ekibi ve 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yer aldığı koro, izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Gece, Ramazan Mert’in üniversiteye yaptığı katkıların anıldığı, duygusal anların yaşandığı ve müziğin birlikte güçlendiği bir atmosferde son buldu.

YYÜ’den yapılan açıklamada; “Ramazan Mert hocamıza emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dolu yıllar diliyor; üniversitemize ve müzik dünyasına yaptığı değerli katkılar için bir kez daha teşekkür ediyoruz” denildi.