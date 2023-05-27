Hemşirelik mesleğinin önemine dikkat çekmek, alanındaki gelişmeleri tartışmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla düzenlenen sempozyum, alanında uzman birçok akademisyeni bir araya getirdi. Ruh sağlığı hemşirelerinin birey ve toplum ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek için kritik bir rol oynadığını ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş sempozyum açılış konuşmasında, “Hemşireler, hasta bireylerin yanı sıra aileler ve toplumla da yakın bir ilişki kurarak kapsamlı bir bakım için hizmet vermektedir.

Ruh sağlığı hemşireliği; ruhsal sağlık sorunlarıyla mücadele eden insanları destekleyerek onların iyileşme sürecine rehberlik eden, bilgi ve deneyimleriyle onlara umut veren değerli bir meslek gurubudur. Yaşadığımız doğal afetlerle birlikte ruh sağlığı hemşireliği alanında daha güçlü bir ağ oluşturmak hedefinde olduğumuz şu günlerde birbirimizle etkileşimde bulunarak, işbirliği yaparak ve bilgi paylaşarak; ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesini iyileştirebilir ve daha iyi sonuçlar elde edebiliriz.

Bu sempozyum, bizi bir araya getiren ve ortak amacımızı destekleyen bu ağın bir parçası olma fırsatı sunmaktadır” dedi. Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş konuşmasının devamında, “I. Ulusal Ruh Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, ruh sağlığı hemşireliği alanında Üniversitemizin farkındalık yaratma sorumluluğunu yerine getirme gayesinin bir ürünüdür.

Bu sempozyum vesilesiyle akademisyenler, araştırmacılar, klinik uzmanlar ve ruh sağlığı alanında çalışan diğer profesyoneller bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, sorunları tartışacak ve çözümler bulmaya çalışacaklar.

Bireyden topluma, toplumdan bireye; ruhsal iyilikte öncü olmak amacıyla insana yaraşır koşullarda ruh sağlığı hizmeti sunulmasını sağlayacak bilgilerin paylaşılacağı bu değerli sempozyuma katkı sunan herkese teşekkür ediyor, verimli bir bilimsel etkinlik olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akbay ise yaptığı konuşmada hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları şiddet olaylarına ve bu olaylar sonrasında sağlık çalışanlarının yaşadıkları travmalara değindi. Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hürrem Ayhan ise Sempozyum Başkanı olarak gerçekleştirdiği konuşmasında, “Ülkemizin yakın zamanda yaşadığı felakette yaşamını yitiren hemşireleri, sağlık camiası çalışanlarını ve insanlarımızı saygıyla anıyorum.

Hemşirelik “önce insan” sözünden hayat bulan, hastaların gözlerine umutla bakıp yüreklerini okşayan, ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan sağlık camiasının kilit taşı olan bir meslek grubudur” diye konuştu.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen sempozyumda, açılış konuşmalarının ardından katılımcılara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş tarafından katılım belgesi takdim edildi. Sempozyum açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş’ın yanı sıra Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Gençcelep, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Kamu Hastaneler Birliği Daire Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akbay, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Kul, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başmüdürü Sefer Kuşan, Dursun Odabaş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Leyla Meral ile çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.

Van Bölge Gazetesi