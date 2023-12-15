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Wanhaber / Oktay Dincer

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek olan 3. Van Göç Çalıştayında, düzensiz göç ve sığınmacıların durumu ele alınacak.

18 Aralık 2023 tarihinde saat 13.00-17.00 arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hasan İltir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek çalıştaya, konuyla ilgili çeşitli uzmanlar katılım sağlayacak.

Van YYÜ'de düzenlenecek olan çalıştayda, konunun uzmanları sunumlar yapacak ve görüş alışverişinde bulunulacak.