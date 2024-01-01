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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak. Öğretim elemanı alımı için yarın başlayacak olan başvurular 16 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Ön değerlendirme sonuç ilanı 19 Ocak 2024 tarihinde duyurulacak. Giriş sınavı 24 Ocak 2024’te yapılacak ve nihai değerlendirme sonuç ilanı ise 26 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.

Alıma ilişkin olarak Van YYÜ tarafından paylaşılan ilanda; ““2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır” denildi.