Van’da yöresel ot satışları devam ederken, üreticiler ürünlerin büyük bölümünün şehir dışına gönderildiğini söyledi.

Peynirciler Çarşısı esnafı Erdal Emrah, bölgede kenger otu, heliz otu, mende otu, cağ otu ve sirmo otu gibi yöresel otların bulunduğunu dile getirdi. Van’ın meşhur otlu peynirine çeşitli aromalar katan bu bitkiler hakkında bilgi veren Emrah, otların kilosunun 250 lira olduğunu ve ürünlerin büyük ölçüde şehir dışına gönderildiğini ifade etti.

Emrah, ocaklı kenger otu olarak adlandırılan paketli ürünün de bulunduğunu belirterek, bu ürünün turşuluk olarak hazırlandığını ve kahvaltıda da tüketildiğini söyledi.

“ÇOĞU YÜKSEK RAKIMLI YAYLALARDAN GELİYOR”

Van otlu peyniri Türkiye’nin en özgün tatlarından birisiyken bu peynirin ana maddelerinden olan söz konusu otların yoğun rağbet gördüğünü belirten Emrah, “Yöresel otlar da en az peynir kadar önemli. Kenger otu, heliz otu, mende otu, cağ otu, sirmo otu gibi otlarımız var. Bunlar tamamen doğadan toplanıyor, çoğu yüksek rakımlı yaylalardan geliyor, sezonu kısa olduğu için de kıymetli ürünler bunlar. Şu an bu otların kilosu ortalama 250 TL civarında. Ama bu fiyat sadece ürünün kendisinden değil, toplama zahmetinden de kaynaklanıyor.

Çünkü bu otlar tek tek elle toplanıyor, temizleniyor ve sonra paketleniyor. Özellikle şehir dışından çok ciddi talep var. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere çok gönderiyoruz. Buradaki insanlar ise genelde ya kendisi topluyor ya da az miktarda alıp tüketiyor.” dedi.

“PEYNİRLE OT BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN ÜRÜNLER”

Peynirciler Çarşısı esnafı Erdal Emrah, bu ürünlerin turşuluk olarak tutulup kahvaltıda da tüketildiğini kaydederek şunları söyledi:

“Bir de ‘turşuluk kenger otu’ dediğimiz paketli ürün var, genelde turşuluk olarak hazırlanıyor ama kahvaltıda da tüketen çok var. Özellikle kış aylarında sofralarda daha sık yer buluyor. Onun yapımı da ayrı bir emek istiyor; önce temizleniyor, sonra uygun şekilde hazırlanıp paketleniyor.

Özellikle taze peynirle birlikte tüketildiğinde hem lezzet hem de aroma açısından çok tercih ediliyor. Yani burada peynirle ot birbirini tamamlayan ürünler gibi. Özellikle şehir dışına gönderdiğimiz ürünlerin içinde eski salamuralık bitkiler önemli bir yer tutuyor.”