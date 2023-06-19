WanHaber – Özel

İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan 32 yaşındaki girişimci Zübeyir Övünç, Van İş Geliştirme Merkezi’nde (İŞGEM) asansör kabinleri üretiyor.

5 yıl önce tahsis ettiği bir dükkânda asansör malzemeleri imalatı ile işe başlayan girişimci, 2020 yılında Van İş Geliştirme Merkezi’nde faaliyet göstererek kent ve bölgede asansör kabinleri üretimi yapan ilk kişi oldu.

2018 yılında başvuru yaparak İŞGEM sahasına yerleşen Övünç, tüm bölgeye asansör malzemesinin yanı sıra asansör kabineleri de satıyor.

Kesim büküm bölümü, kaynak bölümü, kabin döşeme bölümü, süspansiyon bölümü ve sevkiyat bölümü olmak üzere, 18 kişilik bir ekiple çalışan Zübeyir Övünç, ekibini büyüterek Ortadoğu ülkeleri için ihracata başlamak istiyor.

Bölgeye yaklaşık 20 Milyon TL civarında yatırım yapan girişimci Zübeyir Övünç, şimdi ise asansör kabinleri üretim alanını genişletmek istiyor.

“ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 30’UNU İHRACATA KAYDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

İl ve bölgede ilk defa üretilen asansör kabinlerini Ortadoğu ülkelerine ihraç edeceğini söyleyen Övünç, “Allah nasip ederse bu seneki hedefimiz ihracat. Potansiyel ihracat yapacağımız ülkeler Ortadoğu ülkeleridir. Irak, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’a ihracat yapmayı hedefliyoruz. Şu an bizim görüştüğümüz ve ihracat yapmayı planladığımız ülkeler bunlar. Açıkçası şu an da kendimizi test ediyoruz. İhracat için ne kadar hazırız buna bakıyoruz. İnşallah iş geliştirme üzerine yoğunlaştık. Görüştüğümüz birkaç tane profesyonel firma var. Onlarla iş yürütüyoruz. Allah nasip ederse bu senenin sonuna doğru üretimimizin yüzde 30’unu ihracata kaydırmayı düşünüyoruz. Kazandığımızın hepsini yine içerde tutmaya, bölgede yatırım olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu işi Organize Sanayi Bölgesine taşıyıp güzel bir yer yapmaya niyetimiz var. İnşallah 2 yıl içerisinde de olacak diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ ORTADA BİR EMEK VAR”

Bu işi yürütmesi ve büyütmesinde Van İş Geliştirme Merkezi’nin (İŞGEM) büyük katkısı olduğunu belirten Övünç, “Van gibi bir yerde böyle bir yatırım yapabileceğiniz bir yer yok ne yazık ki. Ben normalde İŞGEM’den önce Organize Sanayi Bölgesine gitmiştim. Oradaki kiralarla bu işi yapmamız imkansızdı o zamanlar. İŞGEM’in bu imkanları sunması ciddi anlamda fayda sağladı bize. Böyle bir yerin olması, kiranın uygun olması, vincin olması v.s. bizi bir yere taşıdı. Dediğim gibi bugünlere biriktirerek geldik. Yani şu an ki yatırım sermayesi aslında hazır konulmuş bir para değil. Bir emek var ortada. İnşallah bunu büyütmeye çalışacağız” diye konuştu.

“BÖLGEDE TEKİZ”

Van’da iş alanlarının yetersizliğine dikkat çeken Övünç, açıklamalarında; “Bu alanda Van’da bu işi yapan firmalar yok. En yakın rakibimiz Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da var. Bölgede tekiz. Onun bir avantajı var ama Van’ın bölge şartları bizi biraz dezavantajlı hale getiriyor. Van’da ve bölgede bu işi yapan yok. Hitap ettiğimiz kesim Erzurum’a kadar gidiyor. Erzurum’a kadar müşteri kitlemizi genişlettik. Bitlis, Ağrı, Muş, Hakkâri, Bingöl, Siirt, Elâzığ ve Erzincan illerine de hitap ediyoruz. Bölgenin yatırıma açık yönü yok, ben burada yeni bir yatırım yapmak istediğim zaman, yeni bir yer yapmak, organize sanayi gibi bir yerde yeni bir yer yapmak 20 milyonu buluyor. Küçük çaplı bir yerden bahsediyorum. Çok büyük bir yer değil yani. 20 milyonum yoksa buraya yatırım yapamam demektir. Ben normalde sıfırdan başladığımda bu işi yapabiliyor olmam lazımken yapamıyorum. Konya’da, İstanbul’da örnek projeler var. Hazır yapılmış yerler var kiralanabiliyor. Bu maliyetlerle benim burada iş yapabileceğim bir iş alanı yok. İŞGEM’in genişlemesi veya İŞGEM gibi birkaç yerin gelişmesi gerekiyor. Ben bir örnek olarak buradayım. Benim gibi 5 kişi yok burada, koskocaman Van’da 5 kişinin olmaması çok acı bir durum” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik