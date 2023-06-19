Wanhaber / Ramazan Çetin
Ankara Vanlılar Vakfı, önceki gün genel kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi.
Kongre üyeleri ve mütevelli heyetinin yanı sıra Ankara’da yaşayan Vanlıların katıldığı kongre sonucunda Ankara Vakfı Başkanlığına yeniden Servet Yenitürk seçildi.
Kongre sonrası teşekkür konuşması yapan Yenitürk; “Ankara'da 17.06.2023 tarihinde Vanlılar Vakfımızın kongresini gerçekleştirdik. Kongre delegelerimize ve mütevelli heyetimize teşekkür ediyorum. Ankara Vanlılar Vakfı yeni yönetim kurulumuzun Van halkına ve Ankara'da yaşayan Vanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Ankara Vanlılar Vakfı Yeni Yönetimi şu isimlerden oluştu;
BAŞKAN
Servet Yenitürk
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Bülent Erdinç (İş İnsanı)
Mehmet Babur (Avukat)
Harun Bilici (İş İnsanı)
Cengiz Faydalı (İş İnsanı)
DENETİM KURULU
Ahmet Çelik (İş İnsanı)
Mehmet Tevfik Çelik (İş İnsanı)
Mahmut Köroğlu (İş İnsanı)