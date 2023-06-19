28 Mayıs ikinci tur seçimi öncesinde iş birliğine giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden sonra ilk kez bir araya geldi.

Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne gelen Özdağ'ı Kılıçdaroğlu makamında ağırladı.

İki lider, basına kapalı görüşmeden sonda kameraların karşısına geçerek kısa bir açıklama yaptı.

Liderler, Türkiye ve dünya gündemini ele aldıklarını, gelecek yerel seçimleri görüştüklerini açıkladı.

"Seçim sonrası değerlendirmesi yaptık"

Özdağ, "Seçimden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Bu değerlendirmeyi yapmak ve hem de iadeiziyarette bulunmak istedim. Teşekkür ederim." dedi.

Yerel seçimlerde iş birliği yapılıp yapılmayacağı sorusunu cevapsız bırakan Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

"Genel Başkan'la güzel bir görüşmemiz oldu. İki siyasetçi yan yana gelince ne olur? Türkiye’yi, Orta Doğu’yu, gelişmeleri ve yerel seçimleri ele aldık."