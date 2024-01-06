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Van Gölü'nün korunması ve temiz tutulması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Vangölü Aktivistleri Derneği, "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında orta öğretim düzeyinde eğitim programları düzenlemeyi sürdürüyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği, eğitim çalışmalarını Şehit Mehmet Ali Kılıç İmam Hatip Lisesi, Kıyıdüzü Ortaokulu ve Karşıyaka Ortaokulu’ndaki eğitimlerle devam ettirdi.

Eğitim programları, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve BESTVAN desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Programlarda öğrencilere Van Gölü'nün ekolojik önemi, korunması gerekliliği ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konularında eğitimler veriliyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından yürütülen eğitim programları ile genç nesillerde çevre bilinci oluşturulması ve Van Gölü'ne karşı duyarlılığının artırılması amaçlanıyor.

Eğitim çalışmalarının önümüzdeki günlerde farklı okullarda devam edeceği belirtildi.