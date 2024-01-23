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Van Valisi Ozan Balcı, yapımı süren tekstil fabrikaları inşaatlarını ziyaret ederek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tekstil fabrikaları inşaatlarında bir süre incelemelerde bulunan Vali Balcı, burada yaptığı açıklamada 4 fabrikanın kısa sürede tamamlanacağını ve 3 yeni fabrikanın da temelinin atılacağını belirterek, fabrikalarda 2 bin 500 gencin istihdam edileceğini söyledi.

ÜRETİM YAPAN TEKSTİL FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

Vali Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde Valilik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı katkılarıyla yaptırılan ve üretime başlayan tekstil fabrikalarında da incelemelerde bulundu. Fabrika yetkilisinden bilgi alan Vali Balcı, üretilen ürünleri inceleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi.