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WanHaber / Fatma Öztürk

Van Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Pazar akşam saatlerinden itibaren Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Söz konusu yağışlı sistemin etkisi ile birlikte hava sıcaklıklarının 3 ila 5 santigrat derece azalarak mevsim normalleri seviyesine düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların azalmasına bağlı olarak, Yarın (Pazar) akşam saatlerinden itibaren bölgemiz genelinin (Van, Muş, Hakkari, Bitlis) kar yağışlı sistem etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Yağışlı sistemin Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemizi terk etmesi bekleniyor.

Bölge genelinde beklenen kar yağışlarının, Van merkez ilçeleri dahil il geneli ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BUZLANMA VE DON UYARISINDA BULUNULDU!

Valilik açıklamasında, vatandaşların sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmalarını yönünde açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli kar yağışının yarın (Pazar) akşam saatleri ile gece saatleri arasında Van il merkez ilçelerinde miktar bırakacağı tahmin edilmektedir” diye kaydetti.