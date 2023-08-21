Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Valiliği, kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde batılı ve güneyli yönlerden sert bir şekilde eseceği belirtilirken, tedbirli olunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Yüksek kesimlerde de kuvvetli rüzgar beklendiğini duyuran Van Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluıklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde batılı ve güneyli yönlerden zaman zaman sert rüzgar şeklinde, yüksek kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar şeklinde (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur" denildi.