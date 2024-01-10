Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor. Van Valiliği kar yağışı ve beraberinde getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyararak, dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

DİKKAT ÇEKİLEN NOKTALAR

Van Valiliği, özellikle Karabet, Otuziki Virajlar, Tendürek ve Kurubaş bölgelerine dikkat çekerek; “Bölgemiz genelinde halihazırda sürmekte olan yağışların, yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karebet, Otuziki Virajlar, Tendürek, Kurubaş) kuvvetli zaman zaman yoğun kar yağışları şeklinde etkili olması beklendiğinden; vatandaşlarımızın tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önemle hatırlatılır” açıklamasında bulundu.

Meteorolojik verilere göre kar yağışının Van’da hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.