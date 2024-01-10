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Van, güne karlı bir havayla başladı. Lapa lapa kar yağışının yaşandığı Van’da bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Bu yıl özellikle merkez ilçelerde kara hasret kalan Vanlılar, lapa lapa kar yağışı ile birlikte mutlu oldu. Meteorolojik verilere göre Van’da bugün akşam saatlerine kadar kar yağışı aralıklarla devam edecek. Hafta sonuna kadar da kar yağışı beklendiğini bildiren meteoroloji, buzlanma, don ve çığ uyarısında da bulundu.

Kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri teyakkuz durumuna geçerken, sürücülerin de dikkatli olmaları isteniyor.

Meteorolojiye göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı