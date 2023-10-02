Tahmini Okuma Süresi: dakika

'Tarihi hisset, doğayı keşfet' sloganıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinasyonunda TOBB, Van Valiliği, TÜRSAB, TÜROB, TÜROFED, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, DAKA, Van YYÜ, Van OSB, TFYD, Van Expo desteği ile İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen, yurt içinden ve yurt dışından profesyonel turizm firmalarının yoğun katılım sağladığı 13. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Van'da bu yıl 13. kez düzenlenen Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, turizme önemli katkı sundu. Fuara yurt dışından yaklaşık 20 firma katılım sağlarken, 73 standın bulunduğu fuarda İran, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan'dan da firmalar ürünlerini sergiledi.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28 Eylül- 01 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 13. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yurt içi ve yurt dışından yüzlerce katılımın oldu. Özellikle İranlı turistler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen fuar, hafta sonu büyük ilgi gördü. Fuarda farklı illerin yanı sıra Van'ın tarihi ve turist mekanları, Van Kedisi, Van Gölü, gibi değerler de tanıtıldı.

Fuarda ülke turizminin gelecekte parlayan yıldızı olması beklenen bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini anlatmak ve aynı zamanda ülkenin sahip olduğu eşsiz güzellikleri bölge ülkelerine Ortadoğu'nun turizm alanında buluşma noktası oluşturmak, bölgenin ve ülkenin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel ve turistik değerlerin etkili bir şekilde tanıtılması ve uluslararası turizm pazar payının arttırılması amaçlandı.

"FUARLAR VAN'IN EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR"

Fuarla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve İpekyolu Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Güler, 13'ncüsünü düzenledikleri Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın bu yıl da yoğun bir ilgi gördüğünü belirterek, "Bu yıl 13'ncüsünü düzenlediğimiz Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'mız yoğun ilgi gördü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Özellikle kentimizde bulunan İranlı turistler fuarımıza yoğun ilgi gösterdiler. Öncelikle fuarımıza yoğun ilgi gösteren bütün ziyaretçilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Van fuar anlamında artık rüştünü ispatladı. Düzenlediğimiz her fuar yoğun bir şekilde ziyaret edilirken, Van'ın ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Van fuarcılık sektöründe güç geçtikce büyüyen bir il haline geldi. Van artık Türkiye'de markalaşmış fuarlar yapıyor" dedi.

"VAN İÇİN TURİZM ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR"

Turizmin kent için çok önemli olduğunu ve bunu hep birlikte iyi yerlere getirebileceklerini söyleyen Güler, "Özelde ülkemiz yerelde de ilimiz için turizm çok önemli bir yere sahiptir. Biz bu potansiyeli bundan 14 yıl önce tespit ettiğimizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde yerel ve ulusal aktörelerin desteğiyle bir halı sahada il turizm fuarımızı düzenlemiş olduk. Daha sonraki yıllarda bölgedeki sorunlara rağmen biz fuarlarımıza ara vermeden devam ettik. Allah'a çok şükür artık Türkiye'nin kendi ölçeğinde turizm sektöründeki 3. büyük uluslararası turizm fuarını açmanın gururunu yaşıyoruz.

Bölge turizmi için önemli olan bu fuarımıza komşu ülkelerden ve yurt içinde toplam 500 turizmci katılım sağladı. 28 Eylül- 01 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarımızda gerçekleştirilen turizm buluşmalarında yeni destinasyonlar ve işbirlikleri için önemli görüşmeler yapıldı. Ben tekrar fuarda emeği bulunan ve yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi