Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramlar, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağdır. Dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin günden güne unutulduğu günümüzde, bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duyguları kuvvetlenmekte, birlik ve beraberlik şuuru güçlenmektedir.



Bayramlar bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onun muştusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla tanıştırmalı, yaralı gönülleri, bitap düşmüş yürekleri onarmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatmalıyız. Sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça artığını, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını unutmamalı, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Üyelerimizin, Vanlı hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, tüm insanlık için barışa, huzura, sağlığa, mutluluğa ve refaha vesile olmasını diliyoruz.”