Van’da yapımı devam eden ve büyük bir kısmı tamamlanan Tıbbiye Camii ve Külliye sadece ibadethane olarak değil aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak da bölgeye hizmet vermeye hazırlanıyor.

Bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan camii toplam 20 bin metrekare alan üzerine kurulu.

Aynı zamanda Tıbbiye Camii ve Külliyesi yaklaşık olarak 4 bin kişi kapasiteli. Bunların yanı sıra; Kütüphane, Kur’an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları ve abdesthaneler bulunuyor.

CAMİİ İÇİ TAMAM!

Külliyenin gönüllü şefliğini yapan Adem Babat, Eylül ayı sonuna doğru camiinin ibadete açılacağını belirtirken, külliye içerisinde kalan diğer alanların bir an önce tamamlanabilmesi için Vanlı iş insanlarına çağrıda bulundu.

EYLÜL AYININ SONUNDA İBADETE AÇILACAK

Şantiye Şefi Adem Babat, “Şu an camiinin iç kısımlarını bitirmek üzereyiz fakat peyzaj ve müştemilatların tamamlanmasına yönelik maddi sıkıntılarımız maalesef devam ediyor. Elimizden geldiğince çalışmalarımızı hızlandırıp külliyeyi ibadete açmak istiyoruz, bu noktada da desteğe ihtiyaç var. Camiimizin yapım aşamasının yüzde 60’ı tamamlandı, geriye kalan yüzde 40’lık eksiğin tamamlanabilmesi için önemli bir desteğe ihtiyacımız var. Bununla ilgili de özellikle işadamlarını desteğe çağırıyoruz; iş makineleri, peyzaj için gerekli malzemeler ve benzeri alanlarda da gerekli destekleri bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Camii içerisinde yer alacak mobilyaların teminatının sağlandığını da belirten Babat, “Camii içerisinde yer alacak tüm mobilyaların teminatı sağlandı, bu ay sonuna doğru montajları yapılacak ve Eylül sonu gibi ibadete açılacak diye planlıyoruz. Bu külliye bir eğitim merkezi de olacak, camiinin iç mekan tasarımı ve mobilyalarında bir eksiklik yok, hepsi temin edildi.” şeklinde konuşarak camiinin Eylül ayının son haftasında ibadete açılacağını belirtti.

CAMİİNİN TASARIMINDA HANGİ MOTİFLER KULLANILDI?

Külliyede gönüllü Mimar olarak görev alan Gökhan Turgun da, camiinin tamamlanmasına yönelik destek çağrısında bulunurken, aynı zamanda mimari tasarımına ilişkin de bilgi verdi.

Gökhan Turgun, verdiği bilgilerde şu ifadeleri kullandı;

“Sadece Van için değil aynı zamanda bölge için de önemli bir ibadethane haline gelecek olan Tıbbiye Camii ve Külliyenin tamamının bitirilmesi için bizler gerekli tüm çalışmalarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Camiinin tamamlanmasına yönelik maddi olanaklar maalesef ki kısıtlı, Van halkı, STK’lar ve iş insanlarımızın elini taşın altına koyması gerekiyor. Genel itibariyle Camiinin tasarımında Selçuklu ve Osmanlı mimarisi öne çıkarıldı.”