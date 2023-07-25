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WanHaber – Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerine devam ediyor. Şu ana kadar dış transferde 12 oyuncu ile sözleşme imzalayan kırmızı siyahlı ekip yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.

Bonservisi Samsunspor’un elinde olan başarılı Kaleci 2022-2023 sezonunun ilk yarısını Ankaragücü’nde geçirirken, ligin ikinci yarısını ise Gençlerbirliği’nde geçirdi.

Gençlerbirliği’nden kiralık olarak Samsunspor’a dönen başarılı kaleciyi Van Spor, 2023-2024 sezonu için kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Ankaragücü’nde geçiren kaleci süre alamazken, ikinci devrede Gençlebirliği forması ile 12 lig maçında 1080 dakika süre buldu. Çıktığı maçlarda kalesinde 11 gol gören 26 yaşındaki kaleci, 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

2,02 metre boyunda olan kalecinin özellikle hava toplarına hakim olduğu ifade ediliyor.