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Wanhaber / Özel

Sezona iddialı başlamak isteyen Van Spor FK, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı idmanlarla sürdürüyor.

Van’da toplanarak günde tek idmanla sezon hazırlığına başlayan Van Spor FK, idman sayısını ikiye çıkardı. Günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren Van Spor Futbol Kulübü’nde teknik direktör Mustafa Sarıgül, sık sık futbolcuları uyararak, daha iyi olmalarını istiyor.

Birinci kamp dönemini kendi tesislerinde sürdüren Van Spor FK, önümüzdeki günlerde ikinci kamp dönemi için Erzurum’a gidecek.

Burada da çalışmalarının temposunu artıracak olan Van Spor FK, ardından ligin ilk maçı için İzmir’e hareket edecek. Van Spor FK, ligin ilk maçında Bucaspor 1928 ile deplasmanda karşılaşacak.

TFF 2. Lig’de maçlar 27 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

Umut Tarhan