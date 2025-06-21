Van Spor FK, teknik direktörünü açıkladı. Temsilcimiz tarafından yapılan açkılamada; “Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yeni sezon için el sıkıştık. Hoşgeldin Hakan Kutlu” denildi.

“YENİ GÖREVİNDE ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2025-2026 sezonu teknik direktörlük görevi için ülke futbolunun deneyimli isimlerinden Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Daha önce Süper Lig ve 1. Lig’de önemli takımları çalıştıran, son olarak Erzurumspor’da görev yapan Sayın Kutlu’nun, bilgi birikimi ve liderliğiyle takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Vanspor camiası olarak hedeflerimize inançla yürüdüğümüz bu yolda, hocamıza güvenimiz tamdır. Hakan Kutlu’ya hoş geldin diyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Hakan Kutlu, Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim. 1972 yılında Amasya’da dünyaya gelen Kutlu, profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını MKE Ankaragücü’nde geçirdi. 1989’da başladığı futbolculuk hayatını 2007’de yine Ankaragücü formasıyla sonlandırdı. Takım kaptanlığı da yapan Kutlu, futbolculuk döneminde sadakati ve liderliğiyle tanındı.

Teknik direktörlük kariyerine de Ankaragücü’nde başlayan Kutlu, daha sonra sırasıyla Denizlispor, Mersin İdman Yurdu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor, Adana Demirspor, Giresunspor, Manisa FK, Samsunspor, Kasımpaşa ve son olarak Erzurumspor FK gibi birçok kulüpte görev yaptı.

Çalıştırdığı takımlarda genellikle savunma disiplinine dayalı, mücadeleci futbol anlayışıyla bilinen Kutlu, 1. Lig’deki tecrübesiyle özellikle genç oyuncuların gelişimine verdiği önemle öne çıkıyor.