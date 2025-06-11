Stat ve tesis inşaatlarının bu yıl başlayacağını açıklayan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, bundan dolayı takımın iç saha maçlarını İstanbul veya Ankara'da oynayacağını, futbolcuların da maçların oynanacağı şehirde kalacağını ifade etti.

Van Spor FK’nin Trendyol 1. Lig’e yükselişinin ardından gelecek planlarını basınla paylaşan Kulüp Başkanı Erol Temel, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, yeni sezonda Van’da stat eksikliği nedeniyle maçların Ankara veya İstanbul’da oynanacağını açıkladı.

Başkan Erol Temel, Van Spor’un altyapı çalışmalarına hız vereceklerini söyleyerek, bu yıl içinde hem yeni stat hem de modern tesislerin inşaatına başlanacağını dile getirdi. Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan takımın maçlarını geçici olarak Ankara veya İstanbul’da oynayacağını ifade eden Temel, “Tesis ve stadımızın yapımına bu yıl içinde başlanacağı için maçlarımızı yüzde 95 ihtimalle Van’da oynatmayacağız. Yeni sezonda maçlarımız Ankara veya İstanbul’da oynanacak. Şu anda tesis ve stat projelerimiz tamamlandı, her şey hazır. Önümüzdeki hafta son bir adım kaldı ve ardından inşaat çalışmaları başlayacak. Futbolcularımız bu süreçte maçların oynanacağı şehirde konaklayacak. Taraftarlarımızın desteğiyle bu geçiş sürecini en iyi şekilde yöneteceğiz.” diye konuştu.

VALİ OZAN BALCI VE EMRE GÜRAY’A TEŞEKKÜR

Temel, Van’a modern bir stat kazandırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek bu süreçte Vali Ozan Balcı ve AK Parti eski İl Başkanı Emre Güray’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Temel açıklamasında, “Sayın Valimiz Ozan Balcı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün kendisiyle tekrar görüştüm ve projelerin tamamlandığını öğrendim.

Bu yolda çok zorluklarla karşılaştık, ancak hiçbir zaman pes etmedik. Geldiğim ilk günden beri yanımızda duran Emre Güray’a da sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisi her zaman yanımda oldu, destek verdi. Tesis projemize en büyük katkıyı sağlayan isimlerden biri de o'dur. Bakanlıkla defalarca görüşmeler yaptı.” dedi.