Daha önce yapılan açıklamalarda, tesis yetersizliğinden dolayı Van Spor’un bu sezonki maçlarını Ankara ya da İstanbul’da oynayabileceği belirtilmişti. Bu gelişme Vanlı sporseverleri üzmüştü.

Van ORG canlı yayınına katılan Başkan Erol Temel, yaptığı yeni açıklamayla maçların Van’da oynanacağını söyledi.

MAÇLAR VAN’DA OYNANACAK!

Başkan Erol Temel yaptığı açıklamada, “Stadımızın ivedilikle yapılmasını istiyoruz. Stat ile ilgili nihai sonuçlar olana kadar maçların Van’da oynanması kentin bütünleşmesine katkı sağlayacak ve taraftarlarımızın desteğiyle de daha büyük başarılara imza atacağız. Her zaman olduğu gibi her maçta son dakikaya kadar taraftarımızın destek vermesi çok önemli.” dedi.