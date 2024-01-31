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TFF. 2. Lig Beyaz Grup’ta 23. hafta maçları bugün oynanacak. Van Spor FK, Kırşehir deplasmanında 3 puan arayacak.

Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yaparak puan kaybı yaşamayan Van Spor FK, galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Teknik Direktör Ümit Bozkurt yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak dün Kırşehir’e giden Van Spor FK, bugün sahadan istediğini alarak ayrılmak istiyor.

Ligde üst sıraları ilgilendiren önemli maçların oynanacağı bugün, Van Spor FK kazanırsa önemli bir avantajla dönmüş olacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ VE HAKEMLERİ

Kırşehir Futbol Spor Kulübü – Van Spor maçı bugün Kırşehir Ahi Stadı’nda oynanacak. Müsabaka saat 12.00’de başlayacak. Maçta hakem Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. Uğur Başdaş ve Eren Öksüzler’in yardımcı hakemlik yapacağı maçta 4. hakem olarak da Anıl Şen görev alacak.

MAÇ'IN CANLI YAYINLANACAĞI KANAL

Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile Van Spor FK arasında oynanacak maç bugün saat 12:00'de Van Tv'den canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta günün maç programı şu şekilde;

31.01.2024 12:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Vefa Group Van Spor FK

31.01.2024 14:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Diyarbekir Spor A.Ş.

31.01.2024 14:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

31.01.2024 14:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

31.01.2024 14:00 Serik Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

31.01.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Ankaraspor

31.01.2024 14:00 Bursaspor - Nazilli Belediyespor

31.01.2024 14:00 Ankara Demirspor - Altınordu

31.01.2024 14:00 1461 Trabzon FK - Esenler Erokspor