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Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile yürütülen ittifak görüşmelerini sonlandırdı. Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın ve yerel seçimlere ilişkin alınan diğer kararların Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından cuma günü paylaşılacağı belirtildi.

Cuma günü basın toplantısı var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarının sonucu, Yeniden Refah Partisi’nin görüş ve yaklaşımı, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından İstanbul’da düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklanacak" dedi.

Ankara ve İstanbul kararı...

Kılıç, alınacak kararın ve atılacak adımların Türkiye için hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi. Yeniden Refah Partisi'nin ittifakla ilgili vereceği kararın, İstanbul ve Ankara seçimlerinde oldukça belirleyici olması bekleniyor. YRP yönetimi ve taban İstanbul ve Ankara'da aday çıkarılması için bastırıyor.