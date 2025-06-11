Van, 10 Haziran 2025 – Van Spor FK Başkanı Erol Temel, Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu ve eski ikinci başkan Veysi Gencer’in katıldığı basın toplantısında, kulübün şampiyonluk yolculuğunu anlattı. Temel, zorlu mücadelede Van Spor’u yalnız bırakmayan kişi ve kurumlara teşekkür ederken, Van halkının coşkusunun başarıda büyük payı olduğunu söyledi.

Van Spor FK, bu sezon TFF 2. Lig’de gösterdiği başarıyla şampiyonluk ipini göğüsleyerek adını 1. Lig’e yazdırdı. Kulüp yetkilileri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Erol Temel, şampiyonluğun takım ruhu ve şehir dayanışmasıyla kazanıldığını söyleyerek, “Bu başarı sadece bir kupa değil, Van’ın birlik ve beraberliğinin de göstergesidir.” dedi.

Kulüp başkanı Temel, destek veren herkese minnettar olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu, taraftarların ve Vanlı iş insanlarının kulübe verdiği desteğe dikkat çekerek, “Kulübümüz, bu şehirle büyüyor. Hep birlikte daha büyük başarılara yürüyeceğiz, bu süreçte kulübümüze destek olan varlığıyla güç veren herkese sonsuz teşekkürler.” dedi.

Van Spor FK eski ikinci başkan Veysi Gencer ise, “Van halkı bu başarıyı hak etti, bu şampiyonluğu mücadeleye destek veren herkese armağan ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz 1. Lig’de kalıcı olmak, bunun için de mücadele edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.