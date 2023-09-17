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WanHaber - ÖZEL

Van Spor Futbol Kulübü Asbaşkanı Erol Temel basın mensupları ile bir araya geldi.

Van'daki ulusal ve yerel basın mensupları ile akşam yemeğinde bir araya gelen Van Spor FK Asbaşkanı Erol Temel, Van Spor'un genel durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Dün akşam kentte bulunan bir otelde düzenlenen akşam yemeğine Van Spor FK Asbaşkanı Erol Temel, Van Spor FK Yönetim Kurulu Üyeleri Bahattin Kıyak, Uğur Tunçdemir ve Gürgin Kent ile basın mensupları katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında transfere harcanan bütçe, altyapı çalışmaları, bilet fiyatları ve tesisleşme gibi konular konuşuldu.

Van Spor FK Asbaşkanı Erol Temel, takımın 3 maçta, 3 galibiyet alarak büyük başarıya imza atmasına rağmen, kentte o havanın oluşmadığını ve taraftarın da o havaya girmediğini vurguladı. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için Van Spor taraftarlarının kenetlenmesi gerektiğini söyleyen Temel, ‘yolun sonu şampiyonluk’ dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Temel, mevcut kırgınlıkların bitirilerek birlik ve beraberlik içinde takımın sahiplenmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

Haber: Mehmet Salih Giyci